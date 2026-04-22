Fuvest: simulado da 1ª Fase será realizado neste domingo

Estudante - Crédito: Agência SP

A FUVEST realiza neste domingo, 26 de abril, o Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais. Exatos 25.747 estudantes que se inscreveram para a prova terão a oportunidade de treinar em condições reais para a 1ª Fase do Vestibular 2027.

O simulado será realizado nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Os portões do local de aplicação serão abertos às 12h, e a prova começará às 13h, com término às 18h, totalizando 5 horas de duração.

No dia da prova, é obrigatória a apresentação dos seguintes itens: documento de Identificação, digital ou físico e caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente. O participante que não apresentar documento de identificação válido não poderá realizar a prova, estando sua participação automaticamente cancelada.

A FUVEST libera a utilização de outros itens opcionais, como garrafa de água transparente; alimentos leves; lápis ou lapiseira; itens médicos autorizados com antecedência; borracha; apontador; e régua transparente.

Porém está proibido o uso dos seguintes itens: relógio individual de qualquer tipo; equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.; material impresso ou para anotações; caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica; corretivo de qualquer material ou espécie; caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada; gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol; e quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Desempenho individual

No dia 27 de abril, os enunciados das questões e o gabarito do simulado serão divulgados. Já no dia 11 de maio, o candidato receberá o seu desempenho individual, com uma comparação em três níveis: com todos os participantes, pela área do conhecimento (Humanas, Exatas e Biológicas) e pelo tipo de vaga que pretende concorrer (Ampla Concorrência, Escola Pública ou Pessoas negras, de cor preta ou parda, e indígena). Com essas informações, ele poderá saber a sua melhor posição e como foi o seu desempenho em cada uma das questões, inclusive o grau de dificuldade delas.

A FUVEST reforça que o simulado tem caráter exclusivamente preparatório. A participação não garante inscrição, não substitui e não gera qualquer tipo de vantagem ou bonificação no Vestibular 2027, cuja inscrição deverá ser realizada posteriormente, em período e condições próprias.

Mais informações: https://www.fuvest.br/simulado/

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