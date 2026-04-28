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terça, 28 de abril de 2026
Educação

FUVEST anula questão de simulado após identificar inconsistência técnica

28 Abr 2026 - 06h07Por Loraine Calza
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A FUVEST informou a anulação de uma questão do Simulado da Prova de Conhecimentos Gerais aplicado neste domingo. A decisão foi tomada após a identificação de uma inconsistência técnica no item “Note e adote”, que comprometeu a unicidade da resposta.

A questão anulada correspondia ao número 51 da prova S1, 32 da S2, 10 da S3 e 70 da S4. De acordo com a instituição, o problema apresentou um erro material que poderia levar os candidatos a duas interpretações válidas.

Isso porque o volume indicado no enunciado estava em litros (936 milhões de litros), permitindo que o candidato utilizasse diretamente o valor constante no “Note e adote”, conforme orientado pela própria prova. Nesse cenário, a alternativa correta seria a letra A. No entanto, ao desconsiderar esse valor e aplicar a densidade correta da água, a resposta adequada passaria a ser a alternativa C.

Diante da possibilidade de duas soluções matematicamente coerentes, a FUVEST decidiu anular a questão. Em nota, a instituição ressaltou que provas objetivas exigem dados precisos e uma única resposta correta, o que não ocorreu neste caso devido à falha no enunciado.

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