Março registra alta em homicídios e estupros de vulnerável na comparação ao mês anterior

Viatura Polícia Civil - Crédito: IA

Os números da criminalidade em São Carlos, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, apontam mudanças importantes entre fevereiro e março, com destaque para o aumento de crimes graves.

Em março, o município voltou a registrar homicídios dolosos, passando de 0 casos em fevereiro para 3 ocorrências, com o mesmo número de vítimas. O dado representa uma elevação significativa, já que não havia registros no mês anterior.

A tentativa de homicídio se manteve estável, com 1 caso em fevereiro e 1 em março, sem variação no período.

Já a lesão corporal dolosa apresentou crescimento relevante, saltando de 63 registros em fevereiro para 83 em março, indicando maior incidência de agressões intencionais.

Outro ponto que chama a atenção é o avanço nos crimes sexuais. O número de estupros subiu de 1 para 2 casos, enquanto o estupro de vulnerável teve um aumento expressivo, passando de 4 ocorrências em fevereiro para 11 em março, sendo um dos principais destaques negativos do levantamento.

Nos crimes patrimoniais, o cenário também foi de alta em alguns indicadores. O roubo - outros dobrou, passando de 6 para 12 casos. Em contrapartida, o roubo de veículo apresentou queda, indo de 3 registros em fevereiro para 1 em março.

Os furtos tiveram aumento considerável. O furto - outros cresceu de 154 para 249 ocorrências, enquanto o furto de veículo subiu de 27 para 32 casos.

Por outro lado, o município não registrou casos de latrocínio (roubo seguido de morte) nem em fevereiro nem em março, mantendo o indicador zerado.

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