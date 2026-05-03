Homem é preso em flagrante por agredir companheira e adolescente em São Carlos

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (1º) acusado de agredir a companheira, de 29 anos, e uma adolescente de 12 anos dentro de uma residência no Jardim Acapulco, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica. Quando a equipe chegou ao local, a situação já estava controlada. Em contato com as vítimas, a mulher relatou que ela e a filha haviam sido agredidas durante uma discussão com o companheiro.

A vítima adulta apresentava ferimentos visíveis na cabeça e no rosto, enquanto a adolescente não tinha lesões aparentes. Questionado, o suspeito afirmou que houve uma discussão e que teria “perdido a cabeça”, alegando ainda que agiu em defesa própria. Ele não apresentava ferimentos.

Segundo o registro policial, as agressões ocorreram dentro do quarto do casal, com socos, tapas e empurrões. Em seguida, o homem teria ido até o quarto da adolescente, acordando-a com agressões. Quando a mulher tentou intervir junto com outro familiar, voltou a ser agredida. Ainda conforme o relato, o suspeito tentou pegar o celular da vítima para impedir o acionamento da polícia.

Após a abordagem, o homem recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Ele não resistiu à prisão.

A vítima solicitou medidas protetivas de urgência, alegando histórico de agressões anteriores e temor de novos episódios de violência. O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

As vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito, e o autor foi levado ao centro de triagem, onde aguarda audiência de custódia.

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