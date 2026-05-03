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domingo, 03 de maio de 2026
Estelionato

Golpistas se passam por filha e causam prejuízo de R$ 15 mil a idosa

01 Mai 2026 - 08h35Por Da redação
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Celular - Crédito: reprodução/Agência SPCelular - Crédito: reprodução/Agência SP

Uma idosa de 70 anos foi vítima de estelionato na noite de quinta-feira (30), em São Carlos, após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por sua filha por meio de mensagens.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu contato de um número desconhecido, no qual a pessoa afirmava ser sua filha e alegava estar com o celular danificado, solicitando ajuda financeira para o conserto do aparelho.

Acreditando na história, a idosa realizou inicialmente uma transferência via Pix no valor de R$ 998. Na sequência, a suposta filha passou a pedir mais dinheiro, alegando a necessidade de quitar boletos. Ao todo, a vítima efetuou diversas transações, incluindo transferências, saques e pagamentos, que somaram R$ 15.486.

O golpe só foi descoberto quando a idosa procurou a filha pessoalmente e relatou a situação. A filha informou que não havia feito qualquer solicitação e que estava com seu celular em funcionamento, momento em que perceberam se tratar de uma fraude.

A ocorrência foi registrada como estelionato, e a vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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