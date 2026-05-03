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domingo, 03 de maio de 2026
Segurança

Idoso cai em golpe do falso benefício do INSS e perde dinheiro em São Carlos

01 Mai 2026 - 15h08Por Da redação
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Golpe celular - Crédito: FreepikGolpe celular - Crédito: Freepik

Um aposentado de 68 anos foi vítima de estelionato na manhã desta quarta-feira (30), em São Carlos. O crime ocorreu após o idoso ser enganado por golpistas que se passaram por atendentes do INSS.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que há cerca de 10 dias recebeu uma ligação informando que teria direito a um suposto benefício no valor de R$ 7.500. O interlocutor disse que faria novo contato na data em que o aposentado recebesse seu pagamento, junto com o décimo terceiro salário.

Na véspera do crime, o idoso passou a receber mensagens via WhatsApp de um número com DDD 11, onde o golpista reforçava a informação e dizia que entraria em contato novamente para confirmação de dados.

Já na manhã do dia 30, um novo contato foi feito, desta vez por outro número. Durante a conversa, o criminoso orientou a vítima a acessar sua conta bancária da Caixa Econômica Federal e realizar procedimentos, além de fornecer dados pessoais e bancários.

Após seguir as instruções, o aposentado percebeu que não recebeu nenhum valor prometido. Ao verificar sua conta, constatou que havia sido realizada uma transferência via Pix no valor de R$ 1.720, correspondente ao seu benefício, para uma pessoa desconhecida.

A vítima procurou uma agência bancária, onde fez a contestação da transação e registrou o ocorrido. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

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