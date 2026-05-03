Homem de 59 anos desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

Familiares de Reginaldo Machado estão em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo após seu desaparecimento há cerca de três dias. Ele tem 59 anos e trabalhava como ambulante, realizando vendas diretamente de seu carro em diferentes pontos da região.

Segundo relatos, Reginaldo não possuía residência fixa. Em alguns períodos, ficava hospedado em pensões. Seu último endereço conhecido foi no Jardim Cruzado, em Ibaté. Recentemente, ele teria alugado uma kitnet em São Carlos, porém o endereço exato ainda não foi identificado pela família.

Reginaldo é descrito como um homem de pele morena, cabelos grisalhos e aproximadamente 1,65 metro de altura.

Qualquer informação sobre paradeiro de Reginaldo, pode ser repassada no 190 ( Polícia Militar)

Leia Também