Suspeito é detido por moradores após invadir casa e testemunha acaba presa por mandado em aberto

Viatura PM Plantão - Crédito: SCA

Uma ocorrência registrada na noite de quinta-feira (1º), por volta das 21h45, na Vila Boa Vista, em São Carlos, terminou com duas pessoas presas — uma por roubo e outra por ser procurada pela Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender uma denúncia inicial de furto em residência, com a informação de que um indivíduo havia sido detido por populares. No local, os policiais encontraram o suspeito sentado no chão, cercado por moradores, com fios espalhados e uma mochila ao seu lado.

Uma testemunha, de 30 anos, relatou que caminhava com a esposa e o cachorro quando percebeu um homem dentro de uma casa aparentemente desocupada. Ao ser questionado, o suspeito afirmou que havia entrado no imóvel apenas para dormir e que já estava saindo. No entanto, ao ser informado de que a polícia seria acionada, o indivíduo deixou o local armado com uma faca e passou a ameaçar o casal.

Ainda conforme o relato, o suspeito tentou fugir, mas foi acompanhado e contido pela testemunha com a ajuda de um vizinho, de 34 anos, até a chegada da Polícia Militar.

O homem detido, de 29 anos, confessou ter invadido o imóvel com a intenção de furtar objetos para venda. Com ele, foram encontradas três facas, ferramentas e fios que, segundo informou, haviam sido retirados da residência.

Durante a verificação dos dados das partes envolvidas, os policiais constataram que a própria testemunha possuía um mandado de prisão em aberto, expedido com base no artigo 528 do Código de Processo Civil, relacionado a dívida de pensão alimentícia.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi registrada como roubo e captura de procurado. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.

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