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domingo, 03 de maio de 2026
Segurança

Incêndio atinge alojamento de obra no Jardim Ipê-Mirim

02 Mai 2026 - 16h14Por Jessica
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Incêndio atinge alojamento de obra no Jardim Ipê-Mirim - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um incêndio atingiu um alojamento utilizado por funcionários responsáveis pela construção do Jardim Ipê Mirim, em São Carlos, na tarde deste sábado (2).

No local, havia diversos materiais inflamáveis, além de itens de construção civil, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas.

Segundo informações apuradas, o fogo teria começado após um incêndio em vegetação seca na calçada, nas proximidades do alojamento. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram os barracões existentes na área.

Ao todo, seis barracões, construídos com compensado naval, foram atingidos. Destes, dois ficaram completamente destruídos e chegaram a desabar devido à intensidade do fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas para o atendimento da ocorrência, conseguindo controlar e extinguir o incêndio.

No início, moradores e responsáveis pelo alojamento tentaram conter as chamas utilizando baldes de água. Eles também retiraram equipamentos de academia ao ar livre que estavam armazenados no local e que seriam instalados em um novo bairro nas proximidades do Jardim Ipiranga. No entanto, devido à força do fogo, não foi possível controlar o incêndio sem o apoio dos bombeiros.

Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

 

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