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domingo, 03 de maio de 2026
Obituário

Nota de falecimento de Juliana Reijane Neo

02 Mai 2026 - 08h48Por Da redação
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Nota de falecimento de Juliana Reijane Neo -

Nota de Falecimento

A família de Juliana Reijane Neo comunica a todos sua despedida aos 26 anos. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 02/05/2026, no Velório Jardim da Paz  com início às 12h00. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Jardim da Paz onde ocorrerá o sepultamento às 15h30. A todos que partilharam com ela os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.
Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência de Juliana Reijane Neo e cada gesto de amor que ela deixou pelo caminho. 

️ Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em:
 https://sistemamemoriam.com/c/95875

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