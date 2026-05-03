(16) 99963-6036
domingo, 03 de maio de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

01 Mai 2026 - 10h21Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Francisco Calafati, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 30/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seu filho: Daniel, sua nora Alexandra e netos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 01/2026 das 11:00 às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Francisco Calafati.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95762


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Simone Ap. Pereira dos Santos, aos 39 anos de idade, ocorrido no dia 01/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seus familiares e amigos.

A Sra. Simone Ap. Pereira dos Santos será trasladada para Ibaté, onde será acerimônia de despedida. Terá início dia 01/05/2026 das 13:00 às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Simone Ap. Pereira dos Santos

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95764

 

Leia Também

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário10h21 - 03 Mai 2026

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário19h48 - 02 Mai 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário10h54 - 02 Mai 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nota de falecimento de Juliana Reijane Neo
Obituário08h48 - 02 Mai 2026

Nota de falecimento de Juliana Reijane Neo

Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa
Obituário10h20 - 01 Mai 2026

Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

Últimas Notícias