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quinta, 30 de abril de 2026
Obituário

Homenagem da Funerais Pet aos pets Astor Rabello e Tito

30 Abr 2026 - 08h33Por Jessica CR
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Cachorrinho Astor Rabello - Cachorrinho Astor Rabello -

CACHORRINHO ASTOR RABELLO

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Astor Rabello, ocorrido no dia 29 de abril de 2026, na cidade de São Carlos/SP 

Astor Rabello  foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. 

Ele foi cuidado e amado por seus tutores: Eliana, Kathyleen, Ivan, Mateus, Meredith sua filha, demais familiares.
A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade. 

 

CACHORRINHO TITO

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do cachorrinho Tito, ocorrido no dia 30 de abril de 2026, na cidade de Ibaté/SP

Tito foi amor em forma de cachorrinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ele foi cuidado e amado por sua tutora Mauriceia, demais familiares.

A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.
 

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