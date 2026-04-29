NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Agostinho Nalin, aos90 anos de idade, ocorrido no dia 28/04/2026, na cidade de Rio Claro.

Era casado com a Sra. Zilda de Lima Nalin.

Deixa seus filhos: Adriana, Marcos e Evaldo (in memoriam), demais familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de Itirapina.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/04/2026 das 07:00 às 12:00 h no Velório Municipal de Itirapina, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Itirapina.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Agostinho Nalin.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95413

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Lino de Sousa,aos 8 anos de idade, ocorrido no dia 28/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Iaci Ap. Camargo de Sousa

Deixa seu filho: Eder, netos e bisnetos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/04/2026 das 12:00 às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejopara sepultamento às 16:30 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. José Lino de Sousa.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95507





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Ondina Levi, aos 105anos de idade, ocorrido no dia 29/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Sebastião, Marcos, Alcinda, Maria Candida, Fatima, Marcia e Clóvis (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/04/2026 das 12:30 às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejopara sepultamento às 17:00no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Ondina Levi.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95503





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antônio Carlos Pires.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 30/04/2026 (quinta-feira), às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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