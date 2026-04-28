NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Lazaro Ariovaldo de Lima, aos 85 anos de idade, ocorrido no dia 27/04/2026, na cidade de Itirapina.

Era casado com a Sra. Maria Teresa Marques de Lima.

Deixa seus filhos: Júnior, Tatiana e Juliana, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/04/2026 das 07:00 às 12:00 h no Velório Municipal de Itirapina, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Itirapina.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Lázaro Ariovaldo de Lima.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95283





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Reinaldo de Andrade,aos 59 anos de idade, ocorrido no dia 27/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Beatriz Bernardinelli de Andrade.

Deixa seus filhos: Marcos e Aiquinis, demais familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de Vargem Grande do Sul.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/04/2026 das 09:00 às 13:30 h no Velório Municipal da Saudade, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério da Saudade de Vargem Grande do Sul.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Reinaldo de Andrade.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95289





CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antônio Carlos Pires.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 30/04/2026 (quinta-feira), às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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