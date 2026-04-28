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terça, 28 de abril de 2026
Obituário

Grupo Matriz informa nota de falecimento

28 Abr 2026 - 11h12Por Da redação
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Grupo Matriz informa nota de falecimento -

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz

É com imenso pesar que comunicamos
o falecimento da Sra. Sebastiana Aparecida Ribeiro Nunes.

Faleceu no dia 27/04/2026 em Ribeirao Preto-SP às 23h25min com 74 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Deovaldo Nunes, os filhos João Paulo, Dulcineia, Manoel,Leovaldo, Emerson, Aparecida, Ronaldo, os demais familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para a cidade de São Carlos-SP.

O inicio do velório está previsto para às 13h no dia  28/04/2026 no Velório Municipal de São Carlos-SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/04/2026 ás 17h  saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte  os familiares neste momento de dor.

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