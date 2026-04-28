Grupo Matriz informa nota de falecimento

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz
É com imenso pesar que comunicamos
o falecimento da Sra. Sebastiana Aparecida Ribeiro Nunes.
Faleceu no dia 27/04/2026 em Ribeirao Preto-SP às 23h25min com 74 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Deovaldo Nunes, os filhos João Paulo, Dulcineia, Manoel,Leovaldo, Emerson, Aparecida, Ronaldo, os demais familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para a cidade de São Carlos-SP.
O inicio do velório está previsto para às 13h no dia 28/04/2026 no Velório Municipal de São Carlos-SP.
O sepultamento dar-se-á no dia 28/04/2026 ás 17h saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
A Funerária Grupo Matriz expressa suas condolências e pede a Deus que conforte os familiares neste momento de dor.