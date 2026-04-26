(16) 99963-6036
domingo, 26 de abril de 2026
Obituário

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

26 Abr 2026 - 16h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra .Margarida Josefina de Lima na cidade de São Carlos/SP no dia 26/04/2026, nascida no dia 22/03/1956 aos 70 anos. O inicio do velório está marcado as 11:00 no dia 27/04/2026 no velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP.

Era casada com o Sr. João Batista de Lima.

Deixa seu filhos , Maria de Fátima de Lima, Sérgio. Sandra , Silvia, Daniel, e demais familiares e amigos 

O sepultamento dar-se no dia 27/04/2026 às 15:00hs, saindo do velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário13h42 - 26 Abr 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h53 - 25 Abr 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário08h18 - 25 Abr 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário12h54 - 24 Abr 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h36 - 24 Abr 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Últimas Notícias