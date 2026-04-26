Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Sra .Margarida Josefina de Lima na cidade de São Carlos/SP no dia 26/04/2026, nascida no dia 22/03/1956 aos 70 anos. O inicio do velório está marcado as 11:00 no dia 27/04/2026 no velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP.

Era casada com o Sr. João Batista de Lima.

Deixa seu filhos , Maria de Fátima de Lima, Sérgio. Sandra , Silvia, Daniel, e demais familiares e amigos

O sepultamento dar-se no dia 27/04/2026 às 15:00hs, saindo do velório Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo São Carlos-SP.

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