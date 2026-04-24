O Senhor: Euclides Almeida Penteado

Faleceu dia 23/04/26 às 21:10 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Dário de Almeida Penteado Neto, Gislaine Alessandra Penteado, Gisele Cristina Penteado, Alexandre Almeida Penteado, Jéssica Letícia Penteado, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/03/1956.

O Senhor: Cláudio Donizeti Martin

Faleceu dia 23/04/26 às 21:00 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa os filhos: Ana Cláudia, Martin, Thomaz Rezende Martin, Thalis Rezende Martin, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/05/1965.

O Senhor: Leonildo Feitoza da Silva

Faleceu dia 23/04/26 às 18:30 horas em Matão com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neide Moreira da silva e os filhos: Adelaide, Leonardo, Leandro, Simone, Leonildo, Lucas, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 28/03/1959.

O Senhor: Jair Alves Viscaino

Faleceu dia 23/04/26 às 15:17 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Laudimilia Viscaino e deixa os filhos: Telma Braga Viscaino Joia c/c Marcelo, Cássio Braga Viscaino, Paula Braga Viscaino, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/04/26 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/09/1944.

O Senhor: Antonio Carlos Ferreira

Faleceu dia 23/04/26 às 07:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ruth da Silva Ferreira e deixa os filhos: Antonio, Graziela, Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/01/1945.

O Senhor: Vicente da Silva

Faleceu dia 22/04/26 às 15:58 horas em São Carlos com 100 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Aparecida Miranda da Silva e deixa os filhos: Vera Dirce da Silva Bernardi c/c Nelson José Bernardi, Vicente Aparecido da Silva c/c Dulcilei Aparecida Silva e Silva, Fátima Aparecida da Silva Sigoli c/c Nivaldo Sigoli, Ivani Aparecida da Silva Bugatti c/c Ildeberto de Genova Bugatti, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/04/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1925.

A Senhora: Mafalda Aparecida Casarini Grangeia

Faleceu dia 22/04/26 às 12:55 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Grangeia e deixa os filhos: Reginaldo Grangeia c/c Marli, Flávio Grangeia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/06/1939.