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sexta, 24 de abril de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

24 Abr 2026 - 09h36Por Da redação
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Marcia Regina dos Santos Lopes, aos 48 anos de idade, ocorrido no dia 24/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Alexandre de Marco Lopes.

Deixa seus filhos: Matheus e Débora, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/04/2026 das 10:30 às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Marcia Regina dos Santos Lopes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94819


NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Alice dos Santos Marques, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 24/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Nair (in memoriam), Nerci, Nadir, Nilson e Nestor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/04/2026 das 12:00 às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Alice dos Santos Marques.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c


NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Angela Dessi Escobar, aos 87 anos de idade, ocorrido no dia 23/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa suas filhas: Maria Angela, Silvana e Rosemeire, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/04/2026 das 13:15 às 17:17 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Angela Dessi Escobar,.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94821


CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Benedito Rosa de Moraes.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/04/2026 (sábado), às 18:30h, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Iraci Batista de Souza.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 26/04/2026 (domingo), às 09:00h, na Paróquia Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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