Nova Funerária -

O Senhor: Antonio Carlos Ferreira

Faleceu dia 23/04/26 às 07:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ruth da Silva Ferreira e deixa os filhos: Antonio, Graziela, Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 23/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/01/1945.

O Senhor: Vicente da Silva

Faleceu dia 22/04/26 às 15:58 horas em São Carlos com 100 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Aparecida Miranda da Silva e deixa os filhos: Vera Dirce da Silva Bernardi c/c Nelson José Bernardi, Vicente Aparecido da Silva c/c Dulcilei Aparecida Silva e Silva, Fátima Aparecida da Silva Sigoli c/c Nivaldo Sigoli, Ivani Aparecida da Silva Bugatti c/c Ildeberto de Genova Bugatti, familiares e amigos.

O Velório será realizado no dia 23/04/2026 a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/04/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1925.

A Senhora: Mafalda Aparecida Casarini Grangeia

Faleceu dia 22/04/26 às 12:55 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Grangeia e deixa os filhos: Reginaldo Grangeia c/c Marli, Flávio Grangeia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 23/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/06/1939.

O Senhor: Cláudio de Oliveira dos Anjos

Faleceu dia 21/04/26 às 10:45 horas em Mococa com 49 anos de idade.

Era filho de Antonio Oliveira dos Anjos e Maria de Melo dos Anjos e deixa a filha: Bruna Batista dos Anjos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 22/04/26 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/03/1977.

O Senhor: Irineu Precaro

Faleceu dia 20/04/26 às 20:06 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Irene Franco Precaro e os filhos: Evandro César Precaro c/c Sara, Everton Fernando Precaro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/02/1939.

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