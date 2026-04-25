Nova Funerária -

O Senhor: Jair do Carmo Silva

Faleceu dia 24/04/26 às 11:30 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena da Silva e os filhos: Silvana c/c Francisco, Sandra c/c Valter e Silvio c/c Edvânia; familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 25/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/05/1946.

O Senhor: Euclides Almeida Penteado

Faleceu dia 23/04/26 às 21:10 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Dário de Almeida Penteado Neto, Gislaine Alessandra Penteado, Gisele Cristina Penteado, Alexandre Almeida Penteado, Jéssica Letícia Penteado, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/03/1956.

O Senhor: Cláudio Donizeti Martin

Faleceu dia 23/04/26 às 21:00 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa os filhos: Ana Cláudia, Martin, Thomaz Rezende Martin, Thalis Rezende Martin, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/05/1965.

O Senhor: Leonildo Feitoza da Silva

Faleceu dia 23/04/26 às 18:30 horas em Matão com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Neide Moreira da silva e os filhos: Adelaide, Leonardo, Leandro, Simone, Leonildo, Lucas, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada.

Data de nascimento: 28/03/1959.

O Senhor: Jair Alves Viscaino

Faleceu dia 23/04/26 às 15:17 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Laudimilia Viscaino e deixa os filhos: Telma Braga Viscaino Joia c/c Marcelo, Cássio Braga Viscaino, Paula Braga Viscaino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/09/1944.

O Senhor: Antonio Carlos Ferreira

Faleceu dia 23/04/26 às 07:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ruth da Silva Ferreira e deixa os filhos: Antonio, Graziela, Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/01/1945.

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