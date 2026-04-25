Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Carlos Pires, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 24/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Ivone Silêncio Pires.

Deixa seus filhos: Wilder e Viviani, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/04/2026 das 10:00 às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Carlos Pires.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/94879



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Benedito Rosa de Moraes.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/04/2026 (sábado), às 18:30h, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Iraci Batista de Souza.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 26/04/2026 (domingo), às 09:00h, na Paróquia Santa Edwiges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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