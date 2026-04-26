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domingo, 26 de abril de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

26 Abr 2026 - 13h42Por Da redação
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Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Lourdes Apparecida Troffino Bastos, aos 103 anos de idade, ocorrido no dia 25/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 26/04/2026 das 10:00 às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejopara sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Lourdes Apparecida Troffino Bastos.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:  https://sistemamemoriam.com/c/95072

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