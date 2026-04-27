Nova Funerária -

O Senhor: Marivaldo Moreira Pereira

Faleceu dia 26/04/26 às 09:26 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laudice Gonza da Silva Pereira e os filhos: Marivaldo da Silva Pereira c/c Leunide, Daniela da Silva Pereira, Davi da Silva Pereira, Siméia da Silva Pereira, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 27/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1950.

A Senhora: Benedita Pereira Lima Boldrin

Faleceu dia 25/04/26 às 11:52 horas em Dourado com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Boldrin e a irmã: Rosana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 17/06/1945.

O Senhor: Jair do Carmo Silva

Faleceu dia 24/04/26 às 11:30 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena da Silva e os filhos: Silvana c/c Francisco, Sandra c/c Valter e Silvio c/c Edvânia; familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/05/1946.

O Senhor: Euclides Almeida Penteado

Faleceu dia 23/04/26 às 21:10 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Dário de Almeida Penteado Neto, Gislaine Alessandra Penteado, Gisele Cristina Penteado, Alexandre Almeida Penteado, Jéssica Letícia Penteado, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/03/1956.

O Senhor: Cláudio Donizeti Martin

Faleceu dia 23/04/26 às 21:00 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa os filhos: Ana Cláudia, Martin, Thomaz Rezende Martin, Thalis Rezende Martin, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/05/1965.

O Senhor: Jair Alves Viscaino

Faleceu dia 23/04/26 às 15:17 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Laudimilia Viscaino e deixa os filhos: Telma Braga Viscaino Joia c/c Marcelo, Cássio Braga Viscaino, Paula Braga Viscaino, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/04/26 às 15:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/09/1944.

Leia Também