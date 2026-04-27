NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Rafaela Kirisawa Baldan Guerreiro, aos 50 anos de idade, ocorrido no dia 26/04/2026, na cidade de Ribeirão Bonito.

Era casada com o Sr. Rodrigo Luiz Guerreiro.

Deixa suas filhas: Beatriz e Emily, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/04/2026 das 08:00 às 12:15 h no Velório Municipal de Ribeirão Bonito, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 13:00h no Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Rafaela Kirisawa Baldan Guerreiro.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95148

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Gomes de Souza, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 26/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elizabeth Alves de Souza.

Deixa seus filhos: Antonio, Edson e Vanderlei, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/04/2026 das 10:00 às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Gomes de Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95104

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Anna de Paula Appel, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 26/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Ana Paula, Antônio José e Ana Beatriz (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 27/04/2026 das 11:00 às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Anna de Paula Appel.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/95182

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