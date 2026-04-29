A Senhora: Sônia Aparecida Xavier Ribeiro Fernandes
Faleceu dia 28/04/26 às 18:34 horas em São Carlos com 58 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. José Fernandes Neto e a filha: Patsy Ribeiro Fernandes Camacho c/c Cleiton, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja das Irmãs Sacramentinas – Rua Caetano Barion, 96 JD Real para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/06/1967.
O Senhor: José Carlos Modesto de Abreu (mais conhecido por DEDÉ)
Faleceu dia 28/04/26 em Dourado com 78 anos de idade.
Deixa os filhos: Jonas Modesto de Abreu c/c Mariana H. da Silva Modesto de Abreu, Gizelda Valentina Modesto de Abreu, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 15/08/1947.
O Senhor: Airton de Brito
Faleceu dia 28/04/26 às 05:59 horas em São Carlos com 69 anos de idade.
Era solteiro, filho de Luzardo José de Brito e Ermelinda Déo de Brito e deixa os irmãos: Solange, Marcos, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.
Data de nascimento: 08/09/1956.
A Senhora: Elci Eny Batista Francisco da Silva
Faleceu dia 28/04/26 às 05:00 horas em São Carlos com 70 anos de idade.
Era viúva do Sr. Walter Francisco da Silva e deixa a filha: Débora Batista da Silva c/c André Eduardo, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 11/06/1956.
A Senhora: Ondina Vidal
Faleceu dia 28/04/26 às 04:50 horas em São Carlos com 92 anos de idade.
Era solteira, filha de Egydio Vidal e Michelina Damiana e deixa familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 04/04/1934.
O Senhor: Pedro Angelo Pagoto
Faleceu dia 27/04/26 às 14:54 horas em São Carlos com 75 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maristela Aparecida da Rocha Pagoto, o filho: Leonardo Henrique Pagoto c/c Carolina, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua
Data de nascimento: 28/09/1950.
O Senhor: Marivaldo Moreira Pereira
Faleceu dia 26/04/26 às 09:26 horas em São Carlos com 75 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Laudice Gonza da Silva Pereira e os filhos: Marivaldo da Silva Pereira c/c Leunide, Daniela da Silva Pereira, Davi da Silva Pereira, Siméia da Silva Pereira, solteiros, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 27/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 16/10/1950.
O Senhor: Eduardo Romano
Faleceu dia 26/04/26 às 06:00 horas em Matão com 90 anos de idade.
Era solteiro e deixa familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dobrada.
O sepultamento deu-se no dia 26/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada..
Data de nascimento: 17/09/1935.