A Senhora: Sônia Aparecida Xavier Ribeiro Fernandes

Faleceu dia 28/04/26 às 18:34 horas em São Carlos com 58 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Fernandes Neto e a filha: Patsy Ribeiro Fernandes Camacho c/c Cleiton, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 29/04/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Igreja das Irmãs Sacramentinas – Rua Caetano Barion, 96 JD Real para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/06/1967.

O Senhor: José Carlos Modesto de Abreu (mais conhecido por DEDÉ)

Faleceu dia 28/04/26 em Dourado com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: Jonas Modesto de Abreu c/c Mariana H. da Silva Modesto de Abreu, Gizelda Valentina Modesto de Abreu, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 15/08/1947.

O Senhor: Airton de Brito

Faleceu dia 28/04/26 às 05:59 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Era solteiro, filho de Luzardo José de Brito e Ermelinda Déo de Brito e deixa os irmãos: Solange, Marcos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 08/09/1956.

A Senhora: Elci Eny Batista Francisco da Silva

Faleceu dia 28/04/26 às 05:00 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Era viúva do Sr. Walter Francisco da Silva e deixa a filha: Débora Batista da Silva c/c André Eduardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/06/1956.

A Senhora: Ondina Vidal

Faleceu dia 28/04/26 às 04:50 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era solteira, filha de Egydio Vidal e Michelina Damiana e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/04/1934.

O Senhor: Pedro Angelo Pagoto

Faleceu dia 27/04/26 às 14:54 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maristela Aparecida da Rocha Pagoto, o filho: Leonardo Henrique Pagoto c/c Carolina, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 28/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua

Data de nascimento: 28/09/1950.

O Senhor: Marivaldo Moreira Pereira

Faleceu dia 26/04/26 às 09:26 horas em São Carlos com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laudice Gonza da Silva Pereira e os filhos: Marivaldo da Silva Pereira c/c Leunide, Daniela da Silva Pereira, Davi da Silva Pereira, Siméia da Silva Pereira, solteiros, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/04/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/10/1950.

O Senhor: Eduardo Romano

Faleceu dia 26/04/26 às 06:00 horas em Matão com 90 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 26/04/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dobrada..

Data de nascimento: 17/09/1935.