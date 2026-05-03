Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: João Cavichioli

Faleceu dia 30/04/26 às 14:50 horas em Ibaté com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes G. Cavichioli e deixa os filhos:

Silvio Sérgio, Silvana Helena, Silvandira Aparecida, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 09:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 01/05/26 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 19/06/1939.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família do Sr. Jair Alves Viscaino

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/05/2026 (Sexta-feira) às 16:30 horas na Igreja Nossa São Benedito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

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