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domingo, 03 de maio de 2026
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento e convite de missa

01 Mai 2026 - 10h20Por Jéssica C.R.
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Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: João Cavichioli

Faleceu dia 30/04/26 às 14:50 horas em Ibaté com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes G. Cavichioli e deixa os filhos:

Silvio Sérgio, Silvana Helena, Silvandira Aparecida, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 09:30 horas e o  sepultamento dar-se-á no dia 01/05/26 às 13:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal   para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 19/06/1939.

 

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

 

A família do Sr. Jair Alves Viscaino

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/05/2026 (Sexta-feira) às 16:30 horas na Igreja Nossa São Benedito.

 

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

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