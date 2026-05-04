Homem é preso em flagrante por ameaçar ex-companheira com faca de facão

Viatura PM no Plantão Policial - Crédito: SCA

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na manhã deste domingo (3), acusado de ameaçar a ex-companheira, de 37 anos, e descumprir uma medida protetiva de urgência, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma denúncia na Praça da Catedral, na Avenida São Carlos, onde ocorria uma ação social com distribuição de café da manhã. No local, a vítima relatou que possui medida protetiva contra o ex-companheiro e que, naquela manhã, ele teria se aproximado, descumprindo a ordem judicial.

Ainda segundo o relato, o homem teria ameaçado a vítima de morte, utilizando uma faca e uma barra de ferro. Assustada, ela se afastou e acionou a polícia. Quando os policiais chegaram, o suspeito estava a cerca de 30 a 50 metros de distância e foi abordado. Durante a revista pessoal, nenhum objeto foi encontrado. A vítima afirmou que ele teria dispensado os itens antes da chegada da equipe.

O homem alegou que foi até o local apenas para tomar café e negou ter feito ameaças. Ele também confirmou que tinha conhecimento da medida protetiva em vigor.

A vítima informou ainda que já havia registrado ocorrência anterior por agressões e ameaças recentes, e que a medida protetiva foi concedida após o fim do relacionamento.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Ele foi encaminhado ao centro de triagem da cadeia pública, sem direito à fiança.

A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em preventiva, considerando o histórico de ocorrências semelhantes e o risco de reiteração criminosa.

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