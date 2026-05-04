Funerária Terezinha de Jesus informa o falecimento de Thaís Corrêa Nunes de Araújo

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento da Jovem Thaís Corrêa Nunes de Araújo na cidade de São Carlos-SP, no dia 03/05/2026, nascida no dia 11/07/1993 aos 32 anos. O inicio do velório está marcado as 08:00 no dia 04/05/2026 no velório municipal Cristo Redentor em Mogi das Cruzes-SP.

Era casada com João Henrique Campos de Araújo.

Deixa seus filhos, Murilo Nunes de Araújo,

Melissa Nunes de Araújo ,demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se no dia 04/05/2026 às 14:00hs, saindo do velório municipal Cristo Redentor ,para o Cemitério Municipal da Saudade em Mogi das Cruzes-SP.

NOTA DE FALECIMENTO