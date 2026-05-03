O Senhor: José Ferreira
Faleceu dia 02/05/26 às 06:25 horas em Ibaté com 92 anos de idade.
Deixa os filhos Joel Ferreira c/c Vanda, Reginaldo Ferreira c/c Edna, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 02/05/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 06/12/1933.
A senhora: Aparecida Bastos Machado
Faleceu dia 01/05/26 às 12:45 horas em São João da Boa Vista com 81 anos de idade.
Era viúva do Sr. Roberto Alipio Machado e deixa os filhos: Rosângela c/cNoel, Carlos Roberto e Elder, solteiros.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 02/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 02/11/1944.
O Senhor: Antonio Silano de Paula
Faleceu dia 30/04/26 às 23:50 horas em Araraquara com 80 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Lucilene Cristina Alves Afonso e deixa os filhos: Anfelmo c/c Lúcia, André c/c Simone, Nayara c/c Cassiano, Antônio e Ana Karoline.
O sepultamento deu-se no dia 01/05/26 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Bom Jesus Araraquara para o Cemitério Municipal de Franca.
Data de nascimento: 20/05/1945.
O Senhor: Armando Agostinho Brunca
Faleceu dia 30/04/26 às 15:48 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 97 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Benedita Candioto Brunca e deixa os filhos: Maria Aparecida c/c Adão, Augusta Sueli c/c Vagner, Tereza Cristina c/c Ronaldo, João Batista, Maria Antonia, José Roberto, solteiros, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 01/05/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 24/04/1929.
O Senhor: João Cavichioli
Faleceu dia 30/04/26 às 14:50 horas em Ibaté com 86 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes G. Cavichioli e deixa os filhos: Silvio Sérgio, Silvana Helena, Silvandira Aparecida, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 01/05/26 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 19/06/1939.