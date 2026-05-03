Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Bernadette Maria Miceli da Silva, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 01/05/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 02/2026 das 11:00 às 15:00 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Bernadette Maria Miceli da Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/95878

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