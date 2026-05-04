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segunda, 04 de maio de 2026
Cruzeiro do Sul

Trio é detido suspeito de furtar fios de telecomunicação durante a madrugada em São Carlos

04 Mai 2026 - 06h02Por Da redação
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Trio é detido suspeito de furtar fios de telecomunicação durante a madrugada em São Carlos -

Um homem de 36 anos foi conduzido ao plantão policial na madrugada desta segunda-feira (4), após ser flagrado com materiais possivelmente furtados, na região do bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais receberam a denúncia de um morador sobre um suposto furto de fios de energia em uma área próxima. O denunciante afirmou ter imagens dos indivíduos praticando o crime, mas optou por não se identificar.

Durante o deslocamento, a equipe localizou um veículo com características semelhantes às informadas. Na abordagem, foram encontrados aproximadamente 200 metros de fios elétricos, além de três alicates e uma faca dentro do automóvel.

Os ocupantes foram levados ao plantão policial para esclarecimentos. O homem de 36 anos declarou que teria adquirido o veículo de forma informal, sem conhecer a procedência ou o vendedor.

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