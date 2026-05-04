Assaltante invade carro e ameaça mulher durante roubo em São Carlos

Viatura Polícia Militar - Crédito: divulgação

Uma mulher de 44 anos foi vítima de roubo na madrugada deste sábado (2), na região da Rua José Bonifácio, nas proximidades do São Carlos Clube, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 00h30. A vítima havia saído de um bar acompanhada de dois amigos e seguia até o seu veículo, estacionado nas proximidades, quando notou um indivíduo em atitude suspeita na esquina.

Após se despedir dos amigos e entrar no carro, a mulher foi surpreendida pelo suspeito, que invadiu o veículo armado com uma faca. O criminoso encostou a arma no pescoço da vítima, ordenando que ela não olhasse para seu rosto, e passou a exigir dinheiro.

Sob ameaça, a vítima entregou ao assaltante cerca de R$ 200 em espécie. Em seguida, o homem manteve a faca em seu pescoço e, fazendo ameaças de morte, obrigou a mulher a dirigir pela cidade, indicando o trajeto até um local determinado por ele.

Ainda segundo o relato, durante todo o percurso o criminoso se mostrou agressivo, gritando e mantendo a vítima sob constante ameaça. Ao chegar ao destino, ele mandou que ela desligasse o carro, retirou a chave da ignição e a arremessou para o banco traseiro. Em seguida, ordenou que a vítima contasse até cinco antes de fugir.

O autor do crime não foi identificado até o momento. O caso foi registrado como roubo e será investigado pela Polícia Civil.

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