Funcionário é preso em flagrante após furtar fios dentro de empresa na Vila Izabel

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um funcionário de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite deste sábado (2), após furtar fios em uma empresa no interior de uma empresa no bairro Vila Izabel, em São Carlos.

Segundo relatório policial, a PM foi acionada para atender a ocorrência na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior. Ao chegarem, os policiais militares foram informados pelos seguranças que o suspeito já havia sido detido após ser flagrado cometendo crime.

O homem estava em horário de serviço, quando foi identificado pelo sistema de monitoramento da empresa. Aproveitando a movimentação causada pela troca de maquinários, ele utilizou um alicate de grande porte para cortar diversos pedaços de fios de rede.

Ainda conforme o relato, após cortar o material, o suspeito arremessou os fios para o lado externo da empresa, com a intenção de recolhê-los posteriormente. A ação, no entanto, foi percebida por um dos seguranças, que conseguiu abordar o funcionário e contê-lo até a chegada da PM.

Diante dos fatos, o homem foi levado para o Plantão Policial onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de furto. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

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