Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região

Crédito: Foto: Divulgação/SAP

Uma jovem de 24 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Penal após tentar entrar com drogas escondidas em comida na manhã deste sábado (2), na Penitenciária de Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência, a suspeita já vinha sendo monitorada pelos policiais penais, o que reforçou a atenção durante o procedimento de fiscalização para entrada de visitas na unidade. Ao passar pelo raio-X, foi identificado uma imagem na sacola de mantimentos que ela pretendia levar para o marido.

Durante averiguação as equipes, localizaram 3 porções de maconha em formato de “tijolo” e 1 de “dry” dentro de um recipiente plástico junto com alimentos. Indagada, a visitante afirmou desconhecer a presença dos entorpecentes alegando que teria recebido a sacola de uma terceira pessoa não identificada.

Diante dos fatos a jovem foi levada para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas com agravante por tentativa de ingresso em estabelecimento prisional. Em seguida, ela foi encaminhada á Cadeia Pública Feminina de São Carlos.

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