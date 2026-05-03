(16) 99963-6036
domingo, 03 de maio de 2026
Prejuízo

Catalisador é furtado de veículo estacionado em via pública em Ibaté

01 Mai 2026 - 08h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Catalisador - Crédito: reprodução/divulgação/Blog da JocarCatalisador - Crédito: reprodução/divulgação/Blog da Jocar

Um homem de 37 anos foi vítima de furto na manhã da última quinta-feira (29), na região central de Ibaté. O crime ocorreu enquanto o veículo estava estacionado na Avenida São João, nas proximidades do Paço Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro permaneceu estacionado no local durante todo o período da manhã. Ao sair para o almoço, por volta das 13h30, o proprietário percebeu um barulho anormal ao ligar o veículo, algo que não havia sido notado anteriormente.

No dia seguinte, ao levar o automóvel a um mecânico, foi constatado que o catalisador havia sido retirado. Segundo a análise, a peça foi furtada mediante corte, possivelmente com o uso de ferramenta, o que caracteriza ação criminosa planejada.

O caso foi registrado como furto em interior de veículo e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

Leia Também

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326
Região06h54 - 03 Mai 2026

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326

Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado
Tráfico05h08 - 03 Mai 2026

Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado

Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região
Flagrante18h46 - 02 Mai 2026

Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região

Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas
Região14h20 - 02 Mai 2026

Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas

Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté
Região09h49 - 02 Mai 2026

Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté

Últimas Notícias