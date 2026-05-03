Catalisador é furtado de veículo estacionado em via pública em Ibaté

Catalisador - Crédito: reprodução/divulgação/Blog da Jocar

Um homem de 37 anos foi vítima de furto na manhã da última quinta-feira (29), na região central de Ibaté. O crime ocorreu enquanto o veículo estava estacionado na Avenida São João, nas proximidades do Paço Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro permaneceu estacionado no local durante todo o período da manhã. Ao sair para o almoço, por volta das 13h30, o proprietário percebeu um barulho anormal ao ligar o veículo, algo que não havia sido notado anteriormente.

No dia seguinte, ao levar o automóvel a um mecânico, foi constatado que o catalisador havia sido retirado. Segundo a análise, a peça foi furtada mediante corte, possivelmente com o uso de ferramenta, o que caracteriza ação criminosa planejada.

O caso foi registrado como furto em interior de veículo e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

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