Ferroviária empata com Ituano, garante acesso e volta à elite paulista

Em uma noite memorável nesta quinta-feira (30), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Associação Ferroviária de Esportes conquistou o tão sonhado retorno à elite do futebol paulista.
Após vencer o jogo de ida, a equipe grená segurou o empate por 1 a 1 contra o Ituano Futebol Clube, garantindo a vaga na final do Campeonato Paulista Série A2 e, consequentemente, o acesso à Série A1. O gol da Ferroviária foi marcado pelo zagueiro Zé Vitor.
Com o resultado, a Ferroviária fechou o confronto semifinal com vantagem no placar agregado por 2 a 1, coroando a campanha consistente na competição e encerrando um jejum de três anos fora da primeira divisão estadual.
Agora, o time de Araraquara volta suas atenções para a grande final, onde enfrentará o Clube Atlético Juventus. A equipe da capital avançou após eliminar o Clube Atlético Votuporanguense, conquistando o acesso fora de casa ao empatar por 0 a 0, depois de vencer o primeiro duelo por 2 a 1, de virada, na Mooca.
A decisão promete emoção entre duas equipes tradicionais que já garantiram o retorno à elite e agora buscam o título do Paulistão A2.