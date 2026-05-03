Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas

Uma atitude suspeita, poucos segundos de observação e uma decisão rápida foram suficientes para que a Polícia Militar do Estado de São Paulo interrompesse mais uma ação de tráfico de drogas na madrugada deste sábado (2), no município de Brotas.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim Felicidade, a equipe de supervisão CGPII (VTR I-37201), composta pelo 1º sargento Fernando e pelo soldado Artur, com apoio dos policiais Gabriel e Paulucci, acessava a Rua Arlindo Osti quando identificou um indivíduo sentado em um banco de praça.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o suspeito tentou se desfazer de um invólucro plástico — atitude considerada típica em situações envolvendo entorpecentes. A ação não passou despercebida pela equipe.

Na abordagem, os policiais localizaram quatro porções de maconha no bolso do indivíduo. Ao lado dele, também foi encontrado um invólucro contendo maconha e crack, o que reforçou a suspeita de comercialização de drogas no local, uma área pública frequentada por moradores e famílias.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária de Rio Claro. O delegado plantonista ratificou a prisão pelo crime de tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos legais, o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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