Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté

Crédito: SCA

Um veículo totalmente queimado foi localizado na manhã deste sábado (2) na área rural de Ibaté.

De acordo com informações, o Corpo de Bombeiros de São Carlos foi acionado após a denúncia de que um carro havia capotado em uma estrada de terra, nas proximidades da região da Cachoeira Cancan.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram um VW Gol caído em uma ribanceira e completamente destruído pelo fogo. Não havia nenhuma pessoa nas imediações.

A ocorrência foi registrada e a polícia irá investigar as circunstâncias do caso.

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