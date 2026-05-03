(16) 99963-6036
domingo, 03 de maio de 2026
Região

Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté

02 Mai 2026 - 09h49Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um veículo totalmente queimado foi localizado na manhã deste sábado (2) na área rural de Ibaté.

De acordo com informações, o Corpo de Bombeiros de São Carlos foi acionado após a denúncia de que um carro havia capotado em uma estrada de terra, nas proximidades da região da Cachoeira Cancan.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram um VW Gol caído em uma ribanceira e completamente destruído pelo fogo. Não havia nenhuma pessoa nas imediações.

A ocorrência foi registrada e a polícia irá investigar as circunstâncias do caso.

Leia Também

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326
Região06h54 - 03 Mai 2026

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326

Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado
Tráfico05h08 - 03 Mai 2026

Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado

Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região
Flagrante18h46 - 02 Mai 2026

Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região

Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas
Região14h20 - 02 Mai 2026

Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas

Ferroviária empata com Ituano, garante acesso e volta à elite paulista
Futebol 08h57 - 01 Mai 2026

Ferroviária empata com Ituano, garante acesso e volta à elite paulista

Últimas Notícias