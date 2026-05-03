(16) 99963-6036
domingo, 03 de maio de 2026
Tráfico

Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado

Suspeitos foram flagrados com crack ao desembarcar de ônibus; um deles tentou fugir da abordagem

03 Mai 2026 - 05h08Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois homens de 39 e 24 anos, foram presos pela Polícia Militar com drogas na noite deste sábado (2), em Dourado. 

Segundo relatório policial, a PM recebeu uma denúncia informando que dois moradores da cidade teriam ido até São Carlos buscar entorpecentes e estariam retornando em um ônibus. Com base nas informações, os policiais militares intensificaram o patrulhamento na entrada da cidade e conseguiram interceptar o coletivo no momento da chegada. 

Durante ação, um dos suspeitos desceu e tentou fugir correndo mas foi rapidamente alcançado e detido. Com ele, a equipe encontrou 61 pedras de crack e o comparsa dele foi abordado dentro do ônibus. 

Com o homem foi encontrado mais 42 pedras do mesmo entorpecente e ambos ao serem indagados confessaram que haviam ido até São Carlos para pegar e traficar em Dourado. Na sequência, a dupla foi levada para o Plantão Policial de São Carlos.

Diante dos fatos, o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de São Carlos. 

Leia Também

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326
Região06h54 - 03 Mai 2026

Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326

Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região
Flagrante18h46 - 02 Mai 2026

Jovem é presa ao tentar entrar com drogas escondidas na comida em penitenciária da região

Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas
Região14h20 - 02 Mai 2026

Tráfico em praça pública termina com prisão em flagrante em Brotas

Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté
Região09h49 - 02 Mai 2026

Carro queimado é encontrado em ribanceira na zona rural de Ibaté

Ferroviária empata com Ituano, garante acesso e volta à elite paulista
Futebol 08h57 - 01 Mai 2026

Ferroviária empata com Ituano, garante acesso e volta à elite paulista

Últimas Notícias