Dupla é presa pela PM com drogas após retorno de São Carlos para Dourado

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois homens de 39 e 24 anos, foram presos pela Polícia Militar com drogas na noite deste sábado (2), em Dourado.

Segundo relatório policial, a PM recebeu uma denúncia informando que dois moradores da cidade teriam ido até São Carlos buscar entorpecentes e estariam retornando em um ônibus. Com base nas informações, os policiais militares intensificaram o patrulhamento na entrada da cidade e conseguiram interceptar o coletivo no momento da chegada.

Durante ação, um dos suspeitos desceu e tentou fugir correndo mas foi rapidamente alcançado e detido. Com ele, a equipe encontrou 61 pedras de crack e o comparsa dele foi abordado dentro do ônibus.

Com o homem foi encontrado mais 42 pedras do mesmo entorpecente e ambos ao serem indagados confessaram que haviam ido até São Carlos para pegar e traficar em Dourado. Na sequência, a dupla foi levada para o Plantão Policial de São Carlos.

Diante dos fatos, o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de São Carlos.

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