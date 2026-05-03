Colisão entre caminhão e carreta deixa uma vítima fatal na SP-326

Um grave acidente registrado na tarde deste sábado (2) resultou na morte de uma pessoa na Rodovia SP-326, na altura do km 351, no município de Jaboticabal.
De acordo com informações da Artesp, a colisão traseira ocorreu por volta das 14h40, no sentido sul da rodovia.
Segundo os dados apurados no local, um caminhão modelo Iveco Daily colidiu na traseira de uma carreta Volvo FH que trafegava pela faixa 2 de rolamento. Com o impacto, a carreta permaneceu imobilizada na pista, enquanto o caminhão desceu de ré e saiu da via.
O condutor do caminhão Iveco não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, equanto o motorista da carreta nada sofreu.