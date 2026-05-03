Ex-namorada é acusada de furar pneus e riscar lataria de carro

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um jovem de 24 anos foi vítima de dano ao seu veículo na tarde do dia 1º de maio, em São Carlos. A acusada é a ex-namorada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 18h20, na Rua Conde do Pinhal. A vítima relatou que estava no local acompanhada da namorada e do pai e, ao sair para ir embora, percebeu que o veículo apresentava problemas.

Ao verificar a situação, constatou que os dois pneus haviam sido furados. Ainda segundo o relato, havia marcas semelhantes a cortes provocados por objeto perfurante ou cortante, além de riscos na lataria.

A vítima informou que buscou imagens de câmeras de segurança nas proximidades e localizou gravações que mostram a ação. Conforme o registro, as imagens indicariam que a autora dos danos seria uma ex-namorada, que aparece riscando o veículo e furando os pneus.

O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao distrito policial responsável pela área. A vítima foi orientada quanto ao prazo legal para eventual oferecimento de queixa-crime.

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