Condutor relata atropelamento na rodovia Washington Luís, mas vítima não é localizada

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação/Governo SP

Um homem de 41 anos se envolveu em um acidente de trânsito na modalidade atropelamento na madrugada deste sábado (2), na Rodovia SP-310, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o motorista conduzia uma Fiat/Fiorino pela rodovia, no sentido capital–interior, quando, ao passar por um trecho com obras de ampliação de faixa, acabou atingindo um indivíduo que tentava atravessar a pista de forma imprudente.

O condutor relatou que trafegava pela faixa da direita e, ao realizar uma mudança de faixa, o pedestre teria surgido repentinamente na via. Após o impacto, ele parou o veículo para prestar socorro, porém não localizou a vítima no local, constatando apenas danos no carro, como no para-brisa, retrovisor, farol e lataria.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e realizaram buscas na região, mas a vítima não foi encontrada.

No veículo também estava um passageiro, cuja idade não foi informada, e ninguém se feriu. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será encaminhado para investigação pela unidade policial responsável.

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