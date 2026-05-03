Briga de casal em bar mobiliza a Polícia Militar no Centro

Viaturas PM - Crédito: SCA

Um caso de violência doméstica foi registrado na noite de sexta-feira (1º), em um bar localizado na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma denúncia de desentendimento entre um casal no estabelecimento. No local, os policiais fizeram contato com uma mulher de 39 anos, proprietária do comércio, que relatou ter sido ofendida e agredida pelo companheiro, de 45 anos. Segundo ela, o homem a empurrou e desferiu um soco em seu rosto, além de tentar novas agressões.

Ainda conforme o relato, uma funcionária do local teria presenciado a situação. A mulher afirmou que precisou se defender das agressões.

Por outro lado, o homem negou as acusações e alegou que também sofreu agressões, apresentando lesões.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados ao plantão policial para registro da ocorrência. Após ouvir as partes, a autoridade policial determinou a solicitação de medida protetiva de urgência em favor da mulher, além da expedição de requisição ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito em ambos os envolvidos.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil.

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