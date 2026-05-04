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segunda, 04 de maio de 2026
Segurança

Capotamento deixa motorista ferido na estrada do Broa

04 Mai 2026 - 05h52Por Da redação
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Capotamento deixa motorista ferido na estrada do Broa - Crédito: SCA Crédito: SCA

 

Um capotamento foi registrado na noite deste domingo (3), ns estrada do Broa.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um homem conduzia um Fiat Palio quando perdeu o controle da direção e capotou no km 8 da rodovia Domingos Inocentini, no trecho de descida para a Represa do Broa.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à ocorrência. A vítima, que estava sozinha no veículo, foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Itirapina com suspeita de fratura na coluna lombar.

A DER esteve o local e sinalizou a via para garantir a segurança dos demais motoristas.

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