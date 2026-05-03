XXI Feira do Livro da UFSCar acontece de 5 a 7 de maio; descontos chegam a 70%

feiradolivro - Crédito: Imagem Ilustrativa

A EdUFSCar promove, entre os dias 5 e 7 de maio, a XXI Feira do Livro, considerada um dos maiores eventos literários de São Carlos e região. A programação será realizada das 9h às 20h, no saguão da Biblioteca Comunitária da UFSCar, localizada na área Norte do campus.

Com entrada gratuita e aberta ao público, a feira reúne importantes editoras do país, como Blucher, Boitempo, Brasiliense, Companhia das Letras, Companhia das Letrinhas, EdUSP, Letra Selvagem, Pensamento, Catapulta, Elefante, Perspectiva, Record, Todavia, Landmark, Unesp, Unifesp, Vozes e Autêntica, além da própria EdUFSCar.

Os visitantes poderão adquirir livros com descontos de, no mínimo, 25%, podendo chegar a até 70% nas publicações da editora da universidade.

Já consolidado no calendário institucional, o evento é uma oportunidade para estudantes, servidores e também para a comunidade externa ampliarem o acesso a obras acadêmicas e literárias. A iniciativa contribui tanto para os processos de ensino e aprendizagem quanto para momentos de lazer.

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