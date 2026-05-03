Aplicativo desenvolvido por empresa-filha da UFSCar é premiado por inovação no turismo internacional

O aplicativo BoRa, desenvolvido pela Fubá Educação Ambiental, empresa-filha da Universidade Federal de São Carlos, conquistou destaque internacional ao ser reconhecido com o Prêmio Embratur Visit Brasil, na categoria “Destaque de solução tecnológica para o turismo internacional”. A premiação foi realizada no dia 30 de março pela Embratur em parceria com a Revista Exame, valorizando iniciativas que fortalecem a imagem do Brasil no exterior.

Gratuito e disponível para Android e iOS, o BoRa oferece roteiros em áreas verdes e parques com conteúdos educativos e interativos. Segundo a sócia-fundadora da Fubá, Flávia Torreão Thiemann, o aplicativo foi criado para integrar educação ambiental às visitas, promovendo uma experiência que une turismo e aprendizado com foco na sustentabilidade.

A proposta do aplicativo vai além de apresentar roteiros. A educação ambiental está presente em toda a jornada do usuário, desde a escolha dos temas até os conteúdos interativos, como cards colecionáveis. A tecnologia também auxilia no planejamento das visitas, oferecendo uma prévia dos locais e permitindo revisitar a experiência posteriormente.

Outro diferencial é o compromisso com a acessibilidade, incorporado desde o início do projeto. Com apoio do programa Pipe da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, o BoRa inclui recursos como design universal, vídeos em Libras, audiodescrição e narração por voz, ampliando o acesso a diferentes públicos.

O desenvolvimento do aplicativo contou com uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de Biologia, Computação, Gestão Ambiental, Educação Especial, Marketing, Comunicação, Design e Tradução em Libras, garantindo uma abordagem completa e inovadora.

Na UFSCar, iniciativas como a Fubá recebem apoio da Agência de Inovação da UFSCar, responsável por incentivar o empreendedorismo e a transferência de tecnologia. Para as fundadoras, o vínculo com a Universidade fortalece a credibilidade e amplia as oportunidades de crescimento.

Com o reconhecimento no prêmio, a expectativa é de expansão do BoRa para novos destinos turísticos. Segundo a empresa, a conquista reforça o potencial da plataforma em atrair visitantes e valorizar atrativos naturais, contribuindo para o turismo sustentável no Brasil.

Sobre a Fubá Educação Ambiental

Criada em 2015 por quatro educadoras e pesquisadoras, a Fubá Educação Ambiental busca aproximar teoria e prática na área ambiental. Desde 2021, a empresa é incubada pelo Itaipu Parquetec e integra ecossistemas como Embratur Lab, Sanca Hub, Turistech Hub e Startup FIEMS. Atualmente, já lançou 10 aplicativos BoRa em diferentes regiões do país.

Empresas-filhas da UFSCar

As empresas-filhas da UFSCar representam o impacto da Universidade no empreendedorismo e na inovação. Formadas por alunos, ex-alunos, docentes e pesquisadores, essas iniciativas recebem apoio institucional para crescimento e desenvolvimento, fortalecendo a conexão entre academia e mercado.