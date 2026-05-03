Inscrições para MBA em Inteligência Artificial da USP São Carlos seguem abertas até 13 de maio

Quem deseja se especializar em uma das áreas mais demandadas do mercado de trabalho deve ficar atento aos prazos. As inscrições para a 6ª turma do MBA em Inteligência Artificial e Big Data do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, em São Carlos, seguem abertas até o dia 13 de maio. Já o prazo para solicitar bolsa de estudo integral termina antes, nesta quinta-feira (1º de maio).

O curso é voltado tanto para profissionais da área de tecnologia quanto para aqueles que desejam aplicar inteligência artificial em seus próprios campos de atuação. Desde 2021, o MBA já formou profissionais de diversas áreas, como medicina, economia e ciências sociais, interessados em incorporar o uso de dados e IA no dia a dia de trabalho.

De acordo com a coordenadora do curso, a professora Solange Rezende, essa diversidade contribui para a troca de experiências entre os alunos. “A inteligência artificial hoje é transversal. Ela não está restrita à computação, mas pode ser aplicada em diferentes áreas e contextos”, destaca.

Formação progressiva e atualizada

O MBA foi estruturado para atender alunos com diferentes níveis de conhecimento, com uma formação em progressão contínua. Ao todo, são 16 disciplinas, com carga horária de 450 horas e duração aproximada de 15 meses.

O curso é dividido em três módulos, que começam pelos fundamentos e avançam até aplicações mais complexas. Além das aulas gravadas com professores da USP, os alunos participam de encontros ao vivo, que permitem interação direta com os docentes e discussão de temas atuais.

Outro diferencial é o ciclo de palestras com profissionais do mercado, que apresentam aplicações práticas e tendências da área. Os conteúdos são disponibilizados quinzenalmente na plataforma da universidade, sem necessidade de materiais extras, e os alunos contam com acompanhamento próximo durante toda a formação.

Após a conclusão, os participantes ainda mantêm acesso ao conteúdo por um ano, possibilitando revisões e aprofundamento dos estudos.

Processo seletivo e bolsas

O processo seletivo ocorre em duas etapas. O candidato deve se cadastrar no Sistema Apolo da USP e, em seguida, enviar a documentação exigida por meio do formulário de inscrição do curso. A seleção leva em conta critérios acadêmicos e socioeconômicos, especialmente para a concessão de bolsas.

Até 10% das vagas são destinadas a bolsistas integrais, conforme normas institucionais da USP. Todos os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 300.

O investimento no curso é de 15 parcelas de R$ 1.593, além de uma taxa de matrícula de R$ 1.500.

Segundo egressos, a formação tem impacto significativo na carreira. Para o engenheiro de software João Vitor Rodrigues Santillo, o MBA representa um diferencial importante no currículo. “Somos orientados por professores doutores na área, que também são bastante disponíveis”, afirma.