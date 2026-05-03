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Inscrições para MBA em Inteligência Artificial da USP São Carlos seguem abertas até 13 de maio

01 Mai 2026 - 11h08Por Jéssica C.R.
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IA - Crédito: SCAIA - Crédito: SCA

Quem deseja se especializar em uma das áreas mais demandadas do mercado de trabalho deve ficar atento aos prazos. As inscrições para a 6ª turma do MBA em Inteligência Artificial e Big Data do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, em São Carlos, seguem abertas até o dia 13 de maio. Já o prazo para solicitar bolsa de estudo integral termina antes, nesta quinta-feira (1º de maio).

O curso é voltado tanto para profissionais da área de tecnologia quanto para aqueles que desejam aplicar inteligência artificial em seus próprios campos de atuação. Desde 2021, o MBA já formou profissionais de diversas áreas, como medicina, economia e ciências sociais, interessados em incorporar o uso de dados e IA no dia a dia de trabalho.

De acordo com a coordenadora do curso, a professora Solange Rezende, essa diversidade contribui para a troca de experiências entre os alunos. “A inteligência artificial hoje é transversal. Ela não está restrita à computação, mas pode ser aplicada em diferentes áreas e contextos”, destaca.

Formação progressiva e atualizada

O MBA foi estruturado para atender alunos com diferentes níveis de conhecimento, com uma formação em progressão contínua. Ao todo, são 16 disciplinas, com carga horária de 450 horas e duração aproximada de 15 meses.

O curso é dividido em três módulos, que começam pelos fundamentos e avançam até aplicações mais complexas. Além das aulas gravadas com professores da USP, os alunos participam de encontros ao vivo, que permitem interação direta com os docentes e discussão de temas atuais.

Outro diferencial é o ciclo de palestras com profissionais do mercado, que apresentam aplicações práticas e tendências da área. Os conteúdos são disponibilizados quinzenalmente na plataforma da universidade, sem necessidade de materiais extras, e os alunos contam com acompanhamento próximo durante toda a formação.

Após a conclusão, os participantes ainda mantêm acesso ao conteúdo por um ano, possibilitando revisões e aprofundamento dos estudos.

Processo seletivo e bolsas

O processo seletivo ocorre em duas etapas. O candidato deve se cadastrar no Sistema Apolo da USP e, em seguida, enviar a documentação exigida por meio do formulário de inscrição do curso. A seleção leva em conta critérios acadêmicos e socioeconômicos, especialmente para a concessão de bolsas.

Até 10% das vagas são destinadas a bolsistas integrais, conforme normas institucionais da USP. Todos os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 300.

O investimento no curso é de 15 parcelas de R$ 1.593, além de uma taxa de matrícula de R$ 1.500.

Segundo egressos, a formação tem impacto significativo na carreira. Para o engenheiro de software João Vitor Rodrigues Santillo, o MBA representa um diferencial importante no currículo. “Somos orientados por professores doutores na área, que também são bastante disponíveis”, afirma.

 
 

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