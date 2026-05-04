Caminhonete furtada é localizada pela GM na área rural de São Carlos

Uma caminhonete furtada foi localizada pela Guarda Municipal no fim da tarde deste domingo (3), em uma área rural de São Carlos, nas proximidades do Santuário da Babilônia.

De acordo com informações da corporação, uma agente do grupamento GPAR, que estava de folga, recebeu por meio de grupos de WhatsApp relatos sobre um veículo aparentemente abandonado em uma propriedade também desocupada, na região da Rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), altura do km 138. A informação foi repassada a outros integrantes da Guarda, que se deslocaram até o local com apoio de equipes.

Ao chegarem, os agentes encontraram uma caminhonete com indícios de abandono, mas com o radiador ainda quente, o que levantou a suspeita de que os autores do furto poderiam estar nas proximidades. Durante a verificação, foi constatado que as placas instaladas no veículo não correspondiam ao automóvel.

Após checagem pelo número do chassi, os guardas identificaram a placa original e confirmaram que a caminhonete havia sido furtada no município de Itápolis.

O veículo foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde, após os procedimentos legais, foi devolvido ao proprietário.

Segundo relato da vítima, o furto ocorreu no dia 25 de abril, quando o veículo estava estacionado em frente a uma lanchonete, enquanto seu filho estava no local. Ao retornar, o automóvel já não estava mais onde havia sido deixado, sendo registrado boletim de ocorrência na ocasião.

O caso será investigado para identificar os responsáveis pelo crime.

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