Dupla armada com faca invade residência e assalta morador em Ribeirão Bonito

Viatura PM no Plantão Policial - Crédito: SCA

Um morador foi vítima de um roubo na manhã do último sábado (2), por volta das 9h20, em uma residência localizada na região central de Ribeirão Bonito.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, um homem adulto sem antecedentes criminais, foi surpreendida por dois indivíduos armados com faca ao sair para o quintal da casa. Sob ameaça, os criminosos exigiram e levaram uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado.

Após a ação, a dupla fugiu do local em um veículo de cor preta que estava estacionado nas proximidades.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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