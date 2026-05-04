Idoso com Alzheimer é resgatado após mais de 24 horas desaparecido em área de mata

Crédito: Divulgação

Uma grande operação de busca e salvamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e terminou com o resgate bem-sucedido de um idoso de 77 anos, na tarde deste domingo (3), em Porto Ferreira.

De acordo com as informações, o homem, que possui diagnóstico de Alzheimer e diabetes, estava desaparecido desde a manhã de sábado (2). O caso ganhou urgência durante a noite, quando, em um momento de lucidez, ele conseguiu usar um telefone para avisar que havia caído em uma área de mata e estava ferido.

A partir desse contato, as equipes iniciaram buscas terrestres que seguiram de forma ininterrupta durante toda a madrugada.

Com o amanhecer de domingo, a operação foi intensificada com o apoio do helicóptero Águia e o uso de drones de alta precisão para varredura da área. Um dos fatores decisivos para o desfecho positivo foi a ajuda de “Lion”, cão de estimação da vítima. Levado pela família, o animal auxiliou os bombeiros a restringirem a área de busca e indicou o local onde o idoso estava.

O homem foi localizado após mais de 24 horas desaparecido. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local por uma equipe do GRAU e, em seguida, foi encaminhado a uma unidade de saúde do município para cuidados médicos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o sucesso da ocorrência foi resultado da integração entre o preparo das equipes, o uso de tecnologia e a colaboração da família.

Participaram da operação equipes do Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira, com apoio de efetivos de Ribeirão Preto e São Carlos, além da equipe do CAVPM de Ribeirão Preto.

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